C'è un giocatore nella rosa dell'Inter la cui situazione, nonostante le esigenze ben chiare della società, è ancora tutta da definire: parliamo di Alexis Sanchez, che pur ben sapendo che la sua avventura in nerazzurro è ormai agli sgoccioli, fatica a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe pronta a riconoscere al Tocopillano una buonuscita per risolvere il contratto in scadenza a giugno 2023 in virtù del suo costo decisamente pesante per le necessità di bilancio di Viale della Liberazione. Sanchez, dal canto suo, ha carta bianca per scegliere la sua nuova meta ma sin qui si è trovato ad affrontare un labirinto: respinta la proposta del Galatasaray, il desiderio del cileno sarebbe quello di tornare a misurarsi con il campionato spagnolo ma sin qui per lui siano arrivate solo picche, prima dal Barcellona poi dall'Atletico Madrid e dal Siviglia. Ci sono diversi altri club interessati a lui, ma non esattamente di primissima fascia.