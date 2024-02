Quella di stasera tra Roma e Inter sarà una sfida da 1,6 miliardi di euro. Ammontano a questa cifra, come ricorda La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento, gli investimenti fatti da Friedkin e Zhang nei loro club. Assieme a Exor (pronto alla terza ricapitalizzazione della Juventus da 900 milioni) sono i due patron della Serie A che si sono esposti di più dal punto di vista finanziario.

La famiglia Zhang ha speso finora 732 milioni per l'Inter, partendo dal giugno 2016 quando versò 128 milioni per rilevare le quote di Thohir e Moratti. Nel conteggio del quotidiano, viene precisato, non sono considerati i contratti commerciali che hanno aumentato i ricavi del club. Dopo il mezzo miliardo pompato nell’Inter tra il 2016 e il 2018, però, in Cina sono cominciati i problemi che hanno portato la proprietà a chiedere il maxi-prestito da 350 milioni al fondo Oaktree, da restituire entro maggio. "Il rifinanziamento è in cima all’agenda della famiglia Zhang, ma ora il tempo stringe", scrive la rosea.

L’indebitamento finanziario netto dell'Inter al 30 giugno 2023 è di 437 milioni che però "devono intendersi, nella sostanza, attorno ai 310 milioni, tanto più che a settembre Zhang ha convertito in equity 76 dei 129 milioni di finanziamenti" spiega ancora il giornale, ricordando che i dirigenti nerazzurri hanno saputo muoversi bene, come dimostra "la dinamica tra ricavi e costi, al netto del player trading: al 30 giugno l’Inter era a -66, la Roma a -116". Il monte ingaggi nerazzurro tocca i 227 milioni per tutto il personale nel 2022/23, ma i ricavi nell'ultimo anno sono stati il 75% in più di quelli giallorossi, 386 contro 221.

