I sei gol rifilati a domicilio al Verona sono già alle spalle per l'Inter, attesa sabato sera dallo scontro-Champions con la Roma. La Gazzetta dello Sport prova a disegnare la formazione nerazzurra dell'Olimpico partendo dal rientro tra i pali di Onana e dal possibile turno di riposo che verrà concesso ad Acerbi, con il terzetto difensivo composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce, invece, viaggiano verso la conferma Dumfries e Dimarco.

La novità in mezzo al campo sarà il ritorno di Barella come mezzala destra, con uno degli altri centrocampisti centrali pronto a tirare il fiato in vista dell'Euroderby. "Forse Hakan Calhanoglu che è reduce dal problema muscolare di alcune settimane fa e andrebbe preservato per il primo atto europeo al Giuseppe Meazza - scrive la rosea -. Titolari in quel caso Marcelo Brozovic in regia e Henrikh Mkhitaryan sul centro-sinistra". In attacco è invece certa la titolarità di Lukaku, con Correa leggermente favorito su Dzeko e Lautaro per affiancare Big Rom.

