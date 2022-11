Slitta a lunedì prossimo, 48 ore prima dell'esordio del Belgio ai Mondiali 2022, la risonanza magnetica a cui si sottoporrà Romelu Lukaku per valutare la risposta del muscolo che sarà sollecitato nei primi giorni di allenamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter partirà regolarmente con il resto della truppa per il ritiro in Kuwait e resterà nella lista dei convocati diramata dal ct Martinez .

Big Rom sta provando a superare la ricaduta alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro: non prenderà parte all'amichevole in programma venerdì contro l'Egitto e con ogni probabilità salterà anche la prima partita contro il Canada, ma lo staff medico della Nazionale belga resta fiducioso circa un suo impiego durante la competizione mondiale. L'Inter resta spettatrice interessata della situazione e si tiene in continuo contatto con i medici del Belgio. Nessun problema invece per Dumfries (uscito per un problema al ginocchio contro l'Atalanta) e Bastoni (distorsione al ginocchio subita a Bergamo).