Ivan Perisic continua a volare: esaltante sin qui la stagione del giocatore croato, autore ieri a Udine del gol del momentaneo 1-0 nella sfida contro l'Udinese e in uno stato di forma a dir poco eccezionale, sulla falsariga di quanto fatto vedere anche nell'annata precedente. Un rendimento che sta avendo come contraltare il poco spazio sin qui concesso a Robin Gosens, arrivato a gennaio dall'Atalanta, che ha dovuto iniziare la sua avventura a Milano ancora alle prese coi suoi problemi fisici. Ma l'arrivo del tedesco, ricorda la Gazzetta dello Sport, non va inteso come soluzione per scaricare Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter; semmai è stata la classica occasione di mercato come a gennaio raramente si verificano. Ma il 33enne di Spalato godeva e gode della stessa immensa fiducia, tanto che, come noto, il prossimo 23 maggio si dovrebbe arrivare alla fumata bianca per proseguire insieme. Ivan chiede un biennale a 5 milioni a stagione, l'Inter propone un anno a 4 con opzione per il secondo. L'accordo si troverà a metà strada.