La terza offerta dell’Inter a Paulo Dybala è ancora valida, ma con dettagli diversi da quelli circolati inizialmente. Sul piatto c'è un contratto da 6 milioni di euro a stagione complessivi, con un milione che il club nerazzurro vuole legare alle presenze effettive del giocatore. In soldoni, la proposta nerazzurra prevede 5 milioni di base e un ulteriore milione qualora la Joya scendesse in campo almeno il 50% delle partite stagionali del suo club. Con annessi bonus legati ad altri obiettivi personali e alle vittorie di squadra. A riportare i dettagli è La Gazzetta dello Sport, che riferisce poi come tale discorso sia stato respinto con forza dall'agente Jorge Antun, che ha fatto sapere di non essere interessato.

Il dialogo tra le parti non si è comunque mai interrotto, tanto che le stesse hanno iniziato a ragionare sulla possibilità di inserire nel contratto una clausola rescissoria attivabile fin dal primo dei quattro anni di contratto. "La cifra? Non stabilita, ma sarebbe un numero relativamente basso, non una quotazione monstre - spiega la rosea -. Un modo per tutelare sia il club, che in caso di uscita dal contratto dopo un anno andrebbe comunque a realizzare una corposa plusvalenza, a fronte di un giocatore arrivato a zero. E anche una tutela per il giocatore, una “moneta di scambio”. Della serie: ok, accetto una parte fissa più bassa, ma scommetto su me stesso e in caso di boom dopo un anno avrei la possibilità di valutare eventuali offerte a una cifra ragionevole", si legge.