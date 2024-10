Ecco la cifra: 200 milioni di euro. Secondo fonti governative riportate oggi dalla Gazzetta dello Sport, questo sarebbe il prezzo che Inter e Milan dovrebbero pagare al Comune di Milano per il Meazza e le aree limitrofe in modo poi da poter costruire il nuovo stadio in coabitazione.

Sciolto il problema del vincolo, il nodo resta quello economico. Al momento, non si registrano reazioni ufficiali da parte dei due club, ma la rosea svela: il Milan riterrebbe alta questa cifra, mentre per l’Inter sarebbe un numero degno di essere approfondito.

Lo scenario migliore possibile porta al “nuovo” San Siro per il 2030. La certezza è che con il nuovo impianto gli incassi aumenterebbero enormemente, portando le milanesi ad altezza top d'Europa. La Gazzetta parla di circa 60 milioni di euro di introiti a testa all'anno. Soli ricavi da stadio, senza tutto l’indotto che le eventuali aree commerciali adiacenti potrebbero portare alle società. Un modo concreto per ridurre l'ormai radicato gap.