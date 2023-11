Oggi potrebbe essere arrivato finalmente il giorno in cui anche Mkhitaryan tira il fiato: pronto Klaassen a dare il cambio a Lisbona.

Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che poi aggiorna sui dialoghi per il rinnovo dell'armeno: proprio in questi giorni si sta accelerando in direzione prolungamento. Due novità evidenziate dal giornale: in settimana c’è stato l’incontro preparatorio con l’agente Rafaela Pimenta in vista di quello definitivo, programmato dopo la trasferta di Napoli, e la formula dell’accordo non sarà biennale, bensì di singola annata più opzione per la successiva.