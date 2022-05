Una delle priorità in casa Inter, appena finito il campionato, sarà quella di blindare Milan Skriniar . Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e dalla Premier (Manchester United, Chelsea e Tottenham) sono già arrivate voci di interessamenti. "Skriniar guadagna ora 3,5 milioni netti a stagione, il nuovo accordo potrebbe essere esteso fino al 2027 , con un ingaggio in stile Barella: base di partenza da 4,5 milioni più bonus, con un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni", suggerisce la Gazzetta dello Sport .

Il difensore slovacco ha un peso specifico enorme nello spogliatoio nerazzurro, sia a livello tecnico che di leadership. E in campo si vede. "Inzaghi stravede, anche per la sua duttilità: Skriniar può ricoprire tutti e i ruoli difensivi, garantendo sempre un rendimento top. Una qualità straordinaria che lo rende imprescindibile per il futuro. L’Inter e Skriniar nei mesi scorsi si sono dati appuntamento a fine stagione: ci siamo, allora. E non c’è tempo da perdere perché Conte sogna il colpo e il Chelsea ha già salutato la colonna Rudiger", avvisa la rosea.

Acquista QUI i prodotti originali Inter