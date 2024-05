Da Lukaku ad Hakimi, passando per Onana, Politano e Brozovic: tante le cessioni e diversi i big che hanno salutato negli ultimi anni l'Inter per foraggiare il mercato in entrata. Sacrifici necessari per il bilancio disastrato del club nerazzurro. Un lavoro lungo e faticoso che però ha dato i suoi frutti, dentro e fuori dal campo. Merito di Marotta e Ausilio, ma pure di Inzaghi nel valorizzare il materiale umano avuto a disposizione.

Adesso - secondo la Gazzetta dello Sport - la strategia, anche con Oaktree, è quella di raggranellare una settantina di milioni per dare l'assalto al mercato. Sacrificabile anche Valentin Carboni, classe 2005, che per l'Inter vale non meno di 30 milioni. Il tesoretto si potrebbe ingrossare vendendo soprattutto Dumfries, Arnautovic e Correa.

Sull'olandese c'è l'Aston Villa e il prezzo si aggira sui 25-30 milioni. Da capire le soluzioni per l'austriaco e l'argentino: Arabia per il primo e ritorno in patria (River Plate? Estudiantes?) per il secondo (ancora a bilancio per 16,9 milioni) le possibili scappatoie di Marotta. Non trovano invece conferma le voci di uno scambio con l'Atalanta per Hateboer, che andrebbe a occupare la casella lasciata libera da Dumfries.

In uscita anche Satriano (su di lui gli occhi di Stoccarda e Valencia), Sebastiano e Pio Esposito, Oristanio, Stankovic e Zanotti. Anche tutti loro possono portare altri milioni o diventare contropartite in altre trattative. Gli obiettivi principali sono noti: Bento per la porta e Gudmundsson per l'attacco. Totale: una cinquantina di milioni.