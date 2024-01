Settimana caldissima in casa Inter, considerando che domenica prossima ci sarà l'attesissimo Derby d'Italia contro la Juventus al Meazza che vale il primato in classifica.

Non solo campo, però. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro è particolarmente attivo anche sul mercato. Per prima cosa, è stata respinta al mittente un'offerta da 20 milioni di euro da parte della Fiorentina per Valentin Carboni: l'attaccante argentino, talento cristallino, è considerato incedibile. Sempre in ottica futura, è stato comunicato ufficialmente al Porto l'avvio delle negoziazioni con Mehdi Taremi: atto formale propedeutico alle visite mediche e alla firma. Tutto ok con l'iraniano, che sarà nerazzurro a parametro zero a fine stagione.

