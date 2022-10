Ormai ci siamo: il recupero di Romelu Lukaku può dirsi completo. Questa mattina, riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga ha lavorato per la quarta volta ha lavorato con i compagni dopo il lungo stop per l'infortunio all'adduttore che lo tiene fermo da fine agosto. Lukaku era regolarmente presente col resto del gruppo alla seduta di Appiano Gentile. Ancora un po' presto per parlare di convocazione con il Viktoria Plzen, ma il segnale è di quelli beneauguranti: oltretutto, al termine di ogni seduta Big Rom aggiunge carichi ulteriori di fatica per migliorare la tenuta e ritrovare i micidiali scatti che hanno contraddistinto la sua carriera di cannoniere. Il processo per rivedere Romelu al top, dunque, non si è ancora concluso, ma rivederlo in gruppo è sicuramente un'ottima notizia per Inzaghi e tutti gli interisti.