Romelu Lukaku ha solo l'Inter in testa ed è pronto a scontrarsi con il Chelsea per restare a Milano. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che spiega il senso unico nel pensiero del belga: nessuna intenzione di cambiare maglia, Inter e solo Inter per lui. Sperava che già dopo il blitz di Ausilio a Londra la situazione si delineasse e, invece, tutto è stato piuttosto interlocutorio, per il suo grande disappunto. E allora adesso Big Rom è pronto a far sentire la sua voce.

"Finiti gli impegni con le nazionali, sarà lo stesso belga a battere i pugni sul tavolo Blues. È in programma un incontro bilaterale, senza l’Inter, in cui Romelu ribadirà i suoi stratificati no: no in generale alla permanenza al Chelsea, no a una vendita caldeggiata dai Blues. Il sì, unico e solo, è pronunciato di fronte all’idea di permanenza a Milano - riferisce la rosea -. La speranza nerazzurra è che questa posizione riporti il Chelsea al tavolo con un atteggiamento più “aperturista”. Se è vero che a bilancio il belga pesa nelle casse di Boehly 69 milioni, per i dirigenti nerazzurri ci sarebbero le condizioni per impostare un altro anno di prestito con cifre leggermente inferiori".

Romelu ha fretta di chiudere questa partita e sentirsi a tutti gli effetti un nerazzurro anche per il 2023-24. "Rom ha mantenuto saldo il suo pensiero interista - sottolinea il giornale -. Tra l’altro, un intermediario avrebbe incontrato per conto del belga i dirigenti dell’Al Hilal a Parigi, nel lussuoso hotel George V. Terrazza, ma neanche l’idea di un contratto da 25 milioni a stagione aveva cambiato la cocciutaggine di Lukaku. Anzi, da ora il belga non solo aspetta le mosse del suo amato club, ma fa da spalla in prima persona".

