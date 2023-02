Lukaku-Inter nel presente (finalmente), ma anche nel futuro. Ecco quanto rivelato oggi dalla Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha fatto la mossa. Ha avuto un contatto negli ultimi giorni con Sebastien Ledure, l’avvocato che segue da vicino gli interessi del belga e che fu decisivo nell’operazione del ritorno dell’estate scorsa - racconta la rosea -. Non si è entrati nel vivo del futuro dell’attaccante, oggi in prestito dal Chelsea. Ma accadrà a breve. Perché Lukaku e la società nerazzurra hanno convenuto di approfondire la questione dopo la doppia sfida di Champions con il Porto". Insomma, confermata l'intenzione del club nerazzurro di trattenere il belga almeno anche per la prossima stagione. D'altronde, in caso di non permanenza del belga, Marotta e Ausilio dovrebbero andare alla ricerca di un'altra punta dello stesso valore. E, non a caso, è stato già proposto Firmino a parametro zero: un profilo che piace parecchio. Tutto dipende da Big Rom.