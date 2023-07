Ora che l'Inter ha mollato Romelu Lukaku, la Juventus è più vicina all'attaccante belga di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è un pallino di Allegri e per questo il club bianconero è pronto ad accontentare gli inglesi con 40 milioni di euro. Prima però biosgna cedere Vlahovic: l'attaccante serbo può rientrare nei discorsi con il Chelsea e piace al Psg che ha incassato il suo gradimento. La Juve vuole incassare 80 milioni di euro dalla sua cessione e investirne la metà per Lukaku. Sullo sfondo per la Juve resta il pericolo Arabia Saudita.