La Gazzetta dello Sport, nella pagina dedicata alla rivoluzione della Covisoc, dedica una parte importante anche a quanto sta accadendo sul fronte Lion Rock. Come spiega la rosea, c'è chi reclama sanzioni nei confronti dei nerazzurri per come si è arrivati al passaggio di proprietà e in particolare per le presunte mancate (o tardive) comunicazioni dell'uscita di LionRock dall'azionariato Inter.

Al momento, si legge, alla Figc non risulta nulla di illecito visto che si parla di un'operazione effettuata da Steven Zhang nell'ambito del libero mercato.