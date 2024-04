Nessun altro capitano ha mai avuto la possibilità che toccherà lunedì a Lautaro: battere il Milan e contemporaneamente vincere lo scudetto. Un motivo in più per interrompere quel digiuno da gol che per l'argentino dura dalla partita con l'Atalanta di fine febbraio.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, alzare da capitano la coppa della stella lo metterà ancora di più nella storia di questo club a cui ha deciso di legarsi visceralmente: a scudetto vinto: quando la stagione arriverà alla fine, arriverà pure il rinnovo per altre cinque stagioni, fino al 2029.

I milioni saranno 9 in totale, bonus compresi. E non c'è mai stato alcun momento di tensione nel negoziato, solamente trattativa normalissima per un accordo sacrosanto. Ma oggi la priorità di Lautaro è la seconda stella, il suo personale secondo scudetto nerazzurro dopo il primo vissuto da spalla di Lukaku. Stavolta, invece, è proprio lui la stella più lucente, bravo a sfruttare il grande lavoro del nuovo partner Thuram.