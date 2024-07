La Gazzetta dello Sport celebra Lautaro Martinez, dopo la vittoria della Coppa America arrivata grazie alla sua rete in finale alla Colombia ai supplementari. Un gol che lo ha portato a vincere anche la classifica marcatori con cinque reti all'attivo nonostante sia quasi sempre partito dalla panchina.

Il rinnovo con l'Inter ha chiuso i due anni migliori della sua carriera. E' rimasto in panchina, non gradendo, ma quando è entrato ha messo la stoccata decisiva. Per lui il 2024 è stato quello della seconda stella dell'Inter, del titolo di capocannoniere in Serie A e Coppa America, vinta per la seconda volta. Gli manca una Champions e (più vicino nel tempo) il rinnovo da firmare fino al 2029 appena tornerà dalle vacanze.

Per ora si godrà un po' di mare con la famiglia. Poi dentro una stagione lunghissima, dal 17 agosto contro il Genoa fino al Mondiale per Club. Dovrà tenere fede all'etichetta di "eroe dei due mondi".