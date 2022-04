La narrazione della Gazzetta dello Sport è spietata: Lautaro Martinez, bomber ritrovato per la gioia dei tifosi e di Inzaghi, vorrebbe tanto restare all'Inter, anche per una scelta di vita. A Milano si trova benissimo così come nel club. La sua idea è sempre stata quella e non è cambiata neppure dopo le critiche feroci piovutegli addosso nell'ultimo periodo buio. Ma le esigenze di cassa potrebbero portarlo altrove. "È il primo dei sacrificabili in un club che nella prossima estate sarà obbligato a fare (almeno) una grossa cessione: serve un’altra sforbiciata alle spese dopo quella dell’anno passato. Niente è deciso, il sacrificato dipenderà dall’incrocio tra domanda e offerta, ma di certo l’argentino non è sicuro di risiedere ancora a Milano nel futuro - spiega la Gazzetta -. Il rinnovo da top, quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus firmato appena tre mesi fa, è stato il riconoscimento, non solo economico, del nuovo status nerazzurro, ma non preserva dalle sirene che cantano dalla Spagna".