Quale futuro per Lautaro Martinez? Tante le sirene dall'estero: il Toro piace ad Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United e Tottenham. E, com'è noto, l'Inter ha bisogno di denaro fresco per i conti. E allora? Partenza certa dell'argentino? Non secondo la Gazzetta dello Sport: il club starebbe pensando a una strategia parallela per non sacrificare l'ex Racing.

"Dentro un reparto d’attacco che vedrà l’arrivo di almeno un paio di pedine nuove, Lautaro è quello che oggi regala maggiori certezze tecniche - spiega la rosea -. Più di uno Dzeko oggi spento, più di un Correa che non convince mai del tutto, più di un Sanchez avviato verso la cessione (ma attenzione, va trovato un acquirente perché nel contratto di Alexis non c’è alcuna clausola rescissoria come quella di Vidal). E allora c’è un piano B che l’Inter vuole provare a percorrere fino in fondo: cedere il contorno senza andare a toccare troppo i piatti principali. In soldoni: trattare sulla rinuncia a un titolare ma riuscire a dire no alla necessità di venderne due, come accaduto la scorsa estate".