Che la priorità sia un esterno per sostituire Cuadrado è storia nota. E così l'Inter accelera in questa direzione e guarda in particolare al Belgio dove gioca Tajon Buchanan, 23enne esterno del Club Bruges.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, il canadese ha da tempo confermato al club belga l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025 e ha dato precedenza proprio all'Inter. Vista la situazione, il Bruges non ha alzato alcun tipo di muro e la trattativa con l'Inter è cominciata: si parla di un investimento contenuto a gennaio, proprio considerando il contratto ormai quasi al termine e la volontà del ragazzo.

Secondo la rosea, per chiudere l'affare serve quindi solo l'ultimo ok di Zhang per un esborso non programmato, ma resosi necessario dopo lo stop di Cuadrado. L'Inter vuole chiudere in tempo stretti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di circa 8 milioni di euro.