C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter della prossima stagione: si tratta di Naby Keita, centrocampista del Liverpool che a giugno finirà nella lista degli svincolati e sarà quindi libero a parametro zero. A parlare dell'interesse nerazzurro è La Gazzetta dello Sport, specificando nel suo pezzo che il guineano si sta guardando intorno per la prossima stagione: i suoi rappresentanti hanno già preso nota dei sondaggi di Borussia Dortmund e Lipsia.