Adesso nessuno in casa Inter, dal presidente Steven Zhang fino ai dirigenti, si aspetta il rinnovo di Milan Skriniar. Il silenzio dello slovacco alla proposta di rinnovo fa molto rumore e la società nerazzurra non vuole sentirsi presa in giro: se non fosse per un’attualità e un calendario che impongono il basso profilo, ci sarebbe già stata una presa di posizione nei confronti del giocatore. Questo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

In questa situazione il club non vuole stare ai continui rinvii e così non ci sarà nessun incontro a breve con l’agente del difensore, che non ha voglia di sposare il progetto dell’Inter, che si sente sul mercato e che pare destinato all'addio. Si parla tanto di PSG (che non è l'unico club interessato), ma al momento non risulta esserci un accordo già chiuso, come invece rilanciato ieri dalla Francia. Dal giocatore filtra che non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. "In soldoni: tanto vale tenersi una porta aperta con l’Inter, non sia mai gli altri progetti non risultino affascinanti sotto ogni punto di vista. Ma questa storia non può andar bene alla società nerazzurra, che in qualche modo non può sentirsi considerata come un piano B - si legge -. Anche perché la distanza non è tanto sulle cifre. Marotta e Ausilio sono arrivati a mettere sul tavolo un’offerta di rinnovo da quasi 7 milioni di euro bonus compresi, partendo da una base netta di 6 milioni. La scelta è sulla prospettiva di carriera: Skriniar evidentemente preferisce un palcoscenico di primo livello, piuttosto che la fascia di capitano e la permanenza a Milano".