Onana chiama Mkhitaryan, Mkhitaryan chiama... Paulo Dybala. L'Inter continua ad impostare il suo mercato concentrandosi sui parametri zero e il prossimo nome annotato sulla lista di Marotta e Ausilio è quello della Joya. Per l'argentino serve pazienza, la stretta finale non è imminente ma il club nerazzurro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si sente sicuro di aver mosso i passi giusti proprio come per l'armeno. "C’è stata una stretta di mano, un accordo sui tempi che entrambi devono rispettare - si legge sulla rosea -. Dybala sa che l’Inter deve liberarsi di almeno un paio di ingaggi pesanti - Vidal e Sanchez -, l’Inter invece sa che prima o dopo bisognerà andare a dama".

Il centrocampista parla ormai da tempo con il Flamengo, che resta la destinazione preferita nonostante l’inserimento dell’Al Rayyan: l’Inter gli deve circa 4 milioni di buonuscita (difficile che le parti si vengano incontro). Buonuscita che potrebbe essere l'unica soluzione anche per liberarsi del pesante stipendio del Niño Maravilla, corteggiato dal Siviglia ma con il problema ingaggio che spaventa le pretendenti: possibile che anche qui l'Inter possa essere costretta ad 'incentivare' il divorzio, pur di liberare un'altra casella in rosa.