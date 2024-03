Con il caso Acerbi aperto e un De Vrij che on offre più le certezze di un tempo, l'Inter ha iniziato a guardarsi attorno in chiave mercato per quanto riguarda il difensore centrale.

Tra i nomi fatti oggi dalla Gazzetta dello Sport spicca quello di Kim Min-Jae, ex Napoli e oggi al Bayern. Il coreano piace da anni ai nerazzurri, come dimostra anche l'abboccamento avuto nel 2022 prima della permanenza di Skriniar e l'affondo di Giuntoli per portarlo in Campania. In Baviera non sta confermando le attese e ha perso il posto: un anno fa il Bayern lo pagò 50 milioni, ma secondo la rosea non è da escludere la strada del prestito. Una sorta di operazione alla Lukaku di due anni fa. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire l'affare.

Non solo Kim. Secondo la Gazzetta, il budget a disposizione degli uomini mercato non autorizza a pensare a spese troppo esose. E allora si andrà ancora sulle occasioni. Una di queste potrebbe essere Chris Smalling (contratto fino al 2025), di fatto mai a disposizione della Roma e tornato tra i convocati solo di recente. I dubbi sono tanti, innanzitutto fisici. Occhio anche a Konstantinos Mavropanos, classe 1997, nazionale greco del West Ham. Non sta vedendo il campo con continuità, in carriera ha giocato sia a tre sia a quattro, le relazioni sono state ottime sul suo conto quando era ancora allo Stoccarda. Ausilio non lo ha dimenticato.

