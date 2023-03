La panchina di Simone Inzaghi non è così salda e con un Conte appena diventato ufficialmente libero contrattualmente il nome dell'ex ct (ed ex nerazzurro) comincia a circolare per il futuro del club. Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, "tutto porta a pensare che a giugno le strade dell’Inter e del tecnico piacentino si separeranno con un anno d’anticipo sulla scadenza del contratto (giugno 2024)", anche se un exploit europeo può ovviamente cambiare lo scenario.