Com'è ormai noto a tutti, per completare la rosa, l'Inter sta cercando due ritocchi: un difensore mancino e un attaccante. La prima è una necessità che nasce dall'infortunio di Buchanan, mentre la seconda è una richiesta tecnica di Inzaghi. E allora proprio l'allenatore nerazzurro ne parlerà in un summit di mercato con Marotta e Ausilio in questa settimana, come riferisce la Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda il difensore, saltato Rodriguez (oggi visite e firma con il Betis), restano vive le piste Renan dello Zenit e Perkovic della Dinamo Zagabria. L'idea di Oaktree è quella di investire su un profilo futuribile, ecco perché la proprietà non si tirerebbe indietro in caso di esborso economico anche più elevato del previsto.

Ad esempio, lo Zenit per Renan chiede 20 milioni: Oaktree è pronta a dare l'ok qualora il club russo aprisse al prestito con diritto di riscatto, in modo da valutare il brasiliano per un anno a Milano. Perkovic, invece, costa molto meno, sui 7 milioni.

Discorso attaccante: tutto passa da Arnautovic. L'austriaco rischia di crollare nelle gerarchie di Inzaghi, passando anche dietro a Mkhitaryan: con lui ci sarà un dialogo franco per capire se ha intenzione di accettare un ruolo da comprimario. Senza la sua partenza, nessun nuovo arrivo.