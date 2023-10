Praticamente certo il ritorno da titolare di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, anche Carlos Augusto e Davide Frattesi potrebbero avere una chance dal primo minuto contro il Salisburgo in Champions League, riporta la Gazzetta dello Sport. La seduta di stamani, con il gruppo diviso in due, non ha dato indicazioni e anche quella di domani pomeriggio potrebbe non essere risolutiva. Frattesi, nel dettaglio, potrebbe contendere il posto non solo a Nicolò Barella, ma anche ad Henrikh Mkhitaryan, per il quale non si vuole correre il rischio di averlo scarico contro la Roma.

Pochi i dubbi invece in avanti, dove Alexis Sanchez è ancora un po' indietro di condizione rispetto alla coppia regina composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!