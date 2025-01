Davide Frattesi è tornato al gol, fornendo una prova di grande sostanza nella vittoria dell'Inter a Lecce. I colleghi di Gazzetta.it hanno posto l'accento sull'importanza che Simone Inzaghi ha ribadito direttamente al giocatore: "In un paio di colloqui ad Appiano Gentile Inzaghi ha ribadito la fiducia in Frattesi nonostante il minutaggio. Gli ha fatto capire che è fondamentale anche se a centrocampo giocano sempre i soliti", scrive il sito della rosea, che entra dunque nel dettaglio della finestra di mercato: "La Roma ha bussato più volte alle porte di Ausilio e Marotta, ma la risposta è stata chiara: per meno di 40-45 non si muove (70 per il Napoli). A queste condizioni rimarrà".

Ed è importante avere un tassello così dinamico (fondamentale anche per la nazionale di Spalletti) nelle rotazioni del Biscione. Tutte e due le parti ne sono consapevoli.

