A La Spezia la certezza è Lukaku . In vista dell'euromatch contro il Porto, "Simone Inzaghi va alla ricerca di una vittoria " e vuole farlo con la LuLa : "Il belga prenderà il posto di Dzeko a fianco del Toro, o almeno questo è l'indirizzo della vigilia". Big Rom ha gran voglia di fare e di segnare e quella di domani contro i liguri avrà una grande occasione. Rispetto ai rumors delle scorse ore la Gazzetta dello Sport è sicura: "Il portiere titolare dovrebbe essere Onana " e in difesa è Darmian a sostituire Skriniar, con Acerbi centrale e Bastoni a sinistra.

Titolarità certe secondo la Rosea anche quelle di Dumfries e Gosens agli estremi della linea di centrocampo completata dai tre interni Barella, Brozovic e Calhanoglu. Anche nel reparto centrale il quotidiano milanese va in disaccordo con le probabili formazioni pronosticate nelle scorse ore e sentenzia: a riposo dovrebbe andare Mkhitaryan, "titolare in tutte e 14 le gare del 2023" ricorda la Gazza, a scendere in campo dal 1' sarà il turco, Inzaghi torna al centrocampo 'tradizionale'.