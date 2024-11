Contravvenendo alla consuetudine, l'Inter oggi andrà in ritiro. Tutti insieme ad Appiano dopo la seduta di oggi, l'ultima "vera" prima del piccolo richiamo di domattina. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di tenere tutti molto concentrati per l'ultima tappa prima della nuova sosta: al Meazza arriva il Napoli capolista, che però dista appena un punto dai nerazzurri.

Idee chiare anche per quanto riguarda la formazione. Acerbi è ormai da tempo recuperato e potrebbe riprendersi il posto al centro della difesa, facendo tirare il fiato a De Vrij che arriva da sei gare consecutive. L'ex Sassuolo, peraltro, sa bene come imbavagliare Lukaku. Rispetto all'Arsenal, torneranno Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Lautaro. L'altro ballottaggio è sul quinto di centrocampo a destra, dove Dumfries sta mettendo la freccia su Darmian, nonostante il minutaggio dell’ultima settimana farebbe pendere l’ago della bilancia per l’italiano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

