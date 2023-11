Un giorno e mezzo al fischio d'inizio di Juve-Inter, la partita che sta catalizzando l'attenzione dell'Italia calcistica ormai da settimane, complice pure la sosta per le nazionali.

A sorpresa - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - Inzaghi ha deciso di annullare il ritiro pre-gara, per cui la partenza verso Torino ci sarà solo domani mattina in bus. Oggi per lui conferenza stampa a ora di pranzo, poi allenamento e lista dei convocati, della quale spera con convinzione di far parte anche Cuadrado (ieri seduta intera con il gruppo per il colombiano dopo tantissimo tempo). L'ex bianconero sarebbe un'arma in più non banale considerando anche l'assenza di Pavard e l'obbligo di scalare Darmian in difesa. Out Bastoni, per il resto in campo i 'soliti noti' con De Vrij davanti a Sommer.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.