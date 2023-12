Il mese di gennaio si avvicina e con lui anche la sessione di mercato invernale. Nonostante le smentite della dirigenza su possibili nuovi innesti, secondo La Gazzetta dello Sport la strategia dell'Inter è chiara e ha degli obiettivi ben precisi. Il primo in cima alla lista è Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto a giugno.

Il club nerazzurro è particolarmente attivo sul centravanti iraniano, tanto che non è un caso che "a Lisbona siano stati visti gli intermediari al lavoro sull’operazione, vicini al giocatore", scrive la rosea. Se il club portoghese aprisse le porte ad una cessione già ad inizio 2024, allora in Viale della Liberazione sarebbero disponibili ad ascoltare le richieste e a valutare il suo arrivo in anticipo.

L'altro possibile investimento è sulla fascia destra, dove è ancora da decifrare l'apporto che può dare Juan Cuadrado. L'uscita pubblica dell'agente di Nahitan Nandez ha provocato la reazione dell'ad Marotta, ma La Gazzetta dello Sport assicura comunque che l'uruguaiano del Cagliari piace al club interista che valuta il suo possibile arrivo a costo zero visto l'accordo in scadenza nel 2024. Per l'esterno c'è però nel mirino anche Tajon Buchanan, canadese in forza al Bruges. "Ma qui (invece) decide... Cuadrado: se il colombiano sarà in grado di garantire continuità a livello fisico, l’investimento in fascia sarà rimandato alla prossima estate", chiosa il quotidiano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!