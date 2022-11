Stando alle informazioni dei colleghi della Gazzetta dello Sport, a metà settimana, probabilmente già mercoledì, l'Inter potrebbe trasformare l'idea di mercato che conduce al nome di Adrien Truffert in una trattativa vera e propria contattando per via telematica il Rennes, proprietario del suo cartellino. Due le condizioni per affondare il colpo: serve che il club francese non faccia le bizze su prezzo e formula (15 milioni di euro sono troppi, la soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto) e, soprattutto, occorre trovare una destinazione gradita a Robin Gosens, che ha dato preciso mandato ai suoi agenti di passare al setaccio diversi club di Bundesliga, anche se fosse solo per un prestito di sei mesi. L'eventuale addio o arrivederci dell'ex Atalanta, si legge sulla rosea, apre la strada per un arrivo già a gennaio con tre opzioni sul tavolo della dirigenza di Viale della Liberazione: Truffert, in questo senso, ha superato nelle preferenze l’olandese Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen (suggestione perché agevolerebbe lo scambio con Gosens) l’empolese Fabiano Parisi, obiettivo che invece scoraggia un po’ per il costo di 25 milioni di euro.