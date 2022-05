In casa Inter è cresciuto l'ottimismo sul fronte Henrikh Mkhitaryan, anche se la Roma non si è ancora arresa. L'armeno a costo zero è considerato come un'occasione da non farsi sfuggire e per questo, dopo il vertice tra staff tecnico, dirigenti e presidente, il club nerazzurro ha deciso di accelerare, raggiungendo un accordo con il giocatore e con la sua agente Rafaela Pimenta.

"Il contratto su cui è arrivato il sì - si legge su La Gazzetta dello Sport - è un biennale da 3,5 milioni totali, bonus facili compresi, ma per i nerazzurri una boccata di ossigeno arriverebbe dalla possibilità di attingere ancora ai benefici del Decreto Crescita: l’armeno li ha ottenuti dopo due anni passati in Italia e li conserverebbe passando da un club all’altro della Serie A". Tradotto: i 2,8 di parte fissa garantiti dalla proposta nerazzurra, al lordo costerebbero 'solo' 3,5. In aggiunta, i nerazzurri avrebbero pure la possibilità di recedere dal contratto un anno dopo, qualora il giocatore non garantisse alcuni obiettivi minimi.