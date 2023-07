L'Inter starebbe facendo un pensierino su Jonathan David, attaccante del Lille e della Nazionale canadese. Il nome del nativo di Brooklyn non è nuovo in Viale della Liberazione, piace al d.s. Piero Ausilio da almeno tre anni, ma la novità raccontata dalla Gazzetta dello Sport è che la società nerazzurra sta valutando la possibilità di un affondo. Ha già preso informazioni, capito che i costi sono alti (50 milioni di euro) ma non ha accantonato l'idea.

"C’è chi è convinto che il prezzo possa scendere a 40 ad agosto, c’è invece chi dice che il “tetto” Hojlund finirà per far lievitare anche i costi degli altri. L’Inter una via ce l’ha, per provarci. Ed è quella di risparmiare l’investimento su Trubin – puntando un altro secondo – per mettere tutto sull’attaccante. Sempre che non si concretizzino le cessioni di Gosens e Correa", si legge sulla rosea

Per la cronaca, David è finito anche nel mirino del Tottenham, che l’ha messo in cima alla lista dei candidati per sostituire Harry Kane, se l’inglese dovesse davvero andar via. È tuttora sul taccuino del Psg, in passo lo è stato in quello del Napoli per l'eventuale dopo-Osimhen.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!