Quella in arrivo sarà una settimana calda per il mercato dell'Inter. In casa nerazzurra sono tante le questioni in ballo, riassunte in un pezzo de La Gazzetta dello Sport che prova a dipingere i potenziali scenari a breve termine. Dopo aver strappato a zero Henrikh Mkhitaryan, uno dei nomi caldi in entrata è quello di Paulo Dybala: la rosea parla di "stretta", ricordando che tra domani e martedì ci sarà il secondo incontro con Jorge Antun, agente della Joya chiamato a dare una risposta all'offerta di un triennale (con opzione per il quarto anno) a 6 milioni più uno di bonus. "Possibile fumata bianca a breve, ma annuncio in pompa magna rinviato dopo il rientro del fantasista argentino dalle vacanze tra Miami e Bahamas - si legge -. Il ritorno di Lukaku sembra una storia più lunga, anche se a fine mese scadono i benefici del Decreto Crescita, quindi col Chelsea bisogna affrettarsi per rendere accessibile il prestito oneroso".

In entrata sono attesi anche Kristjan Asslani e Raoul Bellanova. Per il faro del centrocampo dell'Empoli c'è un accordo sulla valutazione (intorno ai 10 milioni di euro) ma non ancora sulla formula e sulla possibile contropartita in prestito: il quotidiano parla di Esposito o Satriano in mezzo ad un affare che alla fine potrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto. Per l'esterno del Cagliari verranno invece messi sul piatto 8 milioni più il prestito di uno o due gioiellini della Primavera di Chivu: i profili sono quelli di Cesare Casadei e Franco Carboni.