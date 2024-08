L'Inter è pronta allo sprint finale per Tomas Palacios, promettente difensore mancino classe 2003 individuato dalla dirigenza nerazzurra come il giusto profilo per completare il pacchetto arretrato che Inzaghi avrà a disposizione per la stagione appena cominciata. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra il club di Viale della Liberazione e i rappresentanti dell'Independiente Rivadavia: nel summit fissato in agenda verrà formalizzata l'offerta da 6,5 milioni di euro più bonus, conferma La Gazzetta dello Sport.

La trattativa, secondo la rosea, "può essere considerata anche più avanzata di quanto non sia", soprattutto perché l'argentino preme per trasferirsi a Milano e perché l'accordo tra il Talleres e La Lepra sul cartellino è stato raggiunto nelle scorse ore.

