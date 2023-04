Domani sera contro la Juventus Simone Inzaghi si affiderà ai "titolarissimi" per conquistare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tornerà tra i pali Onana. In difesa Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre Dumfries e Dimarco agiranno sulle fascie. A centrocampo Calhanoglu è in vantaggio su Brozovic (diffidato), ai suoi lati Barella a Mkhitaryan. Testa a testa in avanti tra Lukaku e Dzeko per chi affiancare Lautaro Martinez dal 1': il belga potrebbe partire titolare, ma Inzaghi deve considerare l'eventualità dei supplementari contro i bianconeri e i prossimi impegni con la Lazio (domenica) e il derby di Champions (mercoledì 10). "Ecco perché Dzeko spera di avere una chance dopo quelle dal 1' contro il Benfica", chiude la Rosea.

