Simone Inzaghi ha sottomano ogni soluzione da adottare in vista della sfida di Genova in programma sabato. In attacco Lautaro Martinez e Thuram hanno "tre satelliti che gli ruotano intorno", scrive il sito della Gazzetta: "I protagonisti della seconda stella chiamati a confermarsi e far girare bene anche chi gli gravita attorno: Taremi, Arnautovic e anche Thiago Romano, il diciottenne mancino appena arrivato dal Panathinaikos". L'austriaco è il quarto attaccante e i nerazzurri ascolteranno eventuali offerte.

Correa a Genova dovrebbe andare in panchina, ma Gazzetta.it scrive che il Tucu sta vivendo un paradosso: "Ha giocato le amichevoli, ma saluterà i nerazzurri entro il 30 agosto".