Le Coppe europee fanno ricche le squadre italiane, soprattutto Milan e Inter, portabandiera della Serie A che si sono spinte fino alle semifinali di Champions League, laddove tra 10 e 16 maggio incroceranno il loro destino due volte nel terzo euroderby della storia. Le due milanesi, secondo le stime fatte dai colleghi di Gazzetta.it, hanno messo in cassa virtualmente 85 milioni di euro durante la loro campagna continentale (i nerazzurri per la verità qualcosina in meno), e la prospettiva da qui al 10 giugno, giorno della finalissima di Istanbul, è ancora più interessante: il trionfo varrebbe 110 milioni di euro circa, senza contare la biglietteria, mai così generosa come quest’anno.

"Vincendo la semifinale il montepremi aumenta di altri 15,5 milioni. Sollevare la coppa ne porta altri 8,3, compresi quelli della partecipazione alla Supercoppa europea. Siamo attorno ai 109 milioni (che diventerebbero più di 110 vincendo la Supercoppa). Niente male", si legge sull'edizione online della rosea.