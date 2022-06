Fatto 30 con Romelu Lukaku, l'Inter vuole far 31 portando a Milano anche Paulo Dybala. E' quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dove si precisa che la trattativa per la Joya potrebbe uscire finalmente dall'impasse proprio in questa settimana arrivando addirittura al sì definitivo: nonostante oggi ci saranno certe faccende londinesi da sbrigare - precisano i colleghi della rosea - - l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno in programma anche una telefonata con l’articolato entourage dell'ex Juve, solo un aggiornamento per fissare un vertice per martedì o mercoledì, magari in sede. Lì sono attesi in primis Jorge Antun, l’amico di famiglia diventato procuratore di Paulo, con l’intermediario Fabrizio De Vecchi, decisivo per la buona riuscita delle contrattazioni in queste settimane. Il summit sarà probabilmente momento decisivo in cui le parti tenteranno di avvicinarsi ulteriormente e rompere lo stallo che si era creato, più che sulla parte fissa dello stipendio (circa 6 milioni) o sul premio alla firma, sui bonus legati alle prestazioni sportive del giocatore.