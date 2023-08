Dopo aver accolto Carlos Augusto e in attesa dell'arrivo di Marko Arnautovic, arrivo previsto per domani, la Gazzetta dello Sport apre ad un'altra possibilità di mercato: "I movimenti per l'attacco potrebbero non essere finiti" si legge infatti sull'edizione online della Rosea: "Se Correa sarà ceduto in prestito, Marotta, Ausilio e Baccin piazzeranno un altro colpo e tra i papabili c'è anche l'ex Alexis Sanchez. Se invece il Tucu sarà ceduto a titolo definitivo, magari in Arabia, sarà caccia a un profilo ancora più importante e magari tornerà d'attualità il nome di Balogun dell'Arsenal".

