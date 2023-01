Archiviato il girone di andata l'Inter sembra ormai estromessa del tutto dalla lotta scudetto, complici i 13 punti di svantaggio accumulati dalla capolista Napoli nelle prime 19 partite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il management nerazzurro non vuole cali di concentrazione, anche perché la qualificazione in Champions League resta obbligatoria per le casse del club.

Un concetto ribadito anche da Inzaghi al gruppo dopo la sconfitta contro l'Empoli, il tecnico si aspetta già una reazione sabato in campo contro la Cremonese. Il girone di ritorno dovrà essere totalmente diverso in termini di concentrazione e attitudine. "Per i conti nerazzurri sarebbe un terremoto e la qualificazione all'Europa League non sarebbe certo una consolazione perché nella migliore delle ipotesi, ovvero in caso di vittoria della coppa, arriverebbero 20-25 milioni. La differenza insomma sarebbe di circa 50 milioni", precisa la Rosea.