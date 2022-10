Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Onana dovrebbe tornare titolare tra i pali della porta dell'Inter come già successo nei precedenti match contro Bayer Monaco e Viktoria Plzen. De Vrij si candida per una maglia da titolare, ma Acerbi è stato uno dei pochi a salvarsi contro la Roma e a perdere il posto potrebbe essere qualcun altro.

In casa Inter è già tempo di pensare al big match di Champions League in programma martedì sera a San Siro. Una partita che si preannuncia cruciale per le sorti del cammino europeo della squadra nerazzurra.

In mezzo al campo scalpita Mkhitaryan, sempre titolare finora in Champions League come Onana. Difficile che Inzaghi rinunci a Barella, uno tra Asllani e Calhanoglu partirà dalla panchina. Sulle fasce Darmian potrebbe far rifiatare Dumfries, mentre Gosens è sempre stato scelto dal 1' in Europa da Inzaghi. Quasi impossibile però rinunciare in questo momento a Dimarco: il tedesco potrebbe partire dalla panchina o l'azzurro essere retrocesso in difesa.

In attacco l'Inter resta con il fiato sospero per le condizioni di Lautaro Martinez, uscito dal Giuseppe Meazza con un affaticamento muscolare e ancora sotto osservazione: in caso di forfait la coppia d'attacco sarà composta da Edin Dzeko e Joaquin Correa, che altrimenti si contendono un posto al fianco del Toro.