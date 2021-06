L'Inter punta con decisione Emerson Palmieri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome dell'italo-brasiliano è quello in pole per tappare la falla della fascia sinistra visto l'addio probabile di Young e quello possibile di Perisic. Il Chelsea, con il quale c'è già stato un contatto diretto favorito da un intermediario, ha sparato alto: 20 milioni. Ma l'Inter sa bene che Emerson ha il contratto in scadenza nel 2022 e che vuole tornare in Serie A: due dettagli non da poco in chiave prezzo. "È logico pensare che un affondo in tal senso possa arrivare subito dopo la cessione di Hakimi, comunque dopo il mese di giugno - spiega la rosea -. Il marocchino ha già da qualche giorno raggiunto l’accordo con il Psg, al netto delle smentite che in questo caso sono di rito. E il club parigino è l’unica squadra che ha già recapitato in sede nerazzurra un’offerta ufficiale". I parigini sono quindi in pole, davanti proprio al Chelsea di Emerson. E occhio al Tottenham, specie se dovesse concretizzarsi il matrimonio con Conte.

Al contempo, come detto, non è affatto certa la permanenza di Perisic: il croato può tornare a giocare in Bundesliga, di sicuro l’Inter oggi non pensa a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

