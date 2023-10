In un articolo in cui viene messo sotto la lente di ingrandimento l'impatto praticamente nullo in questo avvio di stagione di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, le due punte di scorta di Simone Inzaghi, la Gazzetta dello Sport rivela che l'Inter potrebbe andare a caccia di qualche occasione per il reparto offensivo a gennaio, restando soprattutto attenta alla situazione legata al futuro di Mehdi Taremi, attaccante in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno che sul finire del mercato scorso fu a un passo dal Milan. L'iraniano, per la rosea, non è il solo nome da tenere d'occhio: nei radar nerazzurri, infatti, c'è anche Armando Borja del Chelsea, tornato in campo dopo un lungo infortunio che l'aveva tenuto ai box. "Anche lui è stato già seguito dall’Inter, fin da quando era in Olanda, al Vitesse. Andrà valutato il suo reale impiego da qui a gennaio nei Blues. Ed è una situazione da monitorare, perché in caso di scarsa continuità l’Inter potrebbe essere una soluzione logica. I rapporti con il Chelsea non si sono mai interrotti, il caso Lukaku non ha intaccato nulla da questo punto di vista, il prestito non è dunque una pista da escludere. E rientrerebbe perfettamente nel discorso delle occasioni di mercato. L’Inter spera di non avere questo tipo di problemi. Vorrebbe dire aver cominciato a contare davvero su Arnautovic e Sanchez", si legge.

