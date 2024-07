Restano tutti, nessun sacrificio. E nessuna plusvalenza. I primi effetti dell'arrivo di Oaktree cominciano a farsi vedere.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, nessun protagonista dello scudetto della seconda stella lascerà Milano questa estate. Non partirà Calhanoglu, nonostante i desideri del Bayern, e pure Dumfries sarà ancora ad Appiano, considerando che l'olandese si è convinto a firmare il rinnovo alle condizioni dei nerazzurri. E poi Lautaro, Barella, Dimarco, Bastoni e, ovviamente, Inzaghi: prolungamenti per tutti.

L'Inter, come hanno detto ieri a più riprese sia Marotta che Ausilio, è già pronta a partire per la nuova stagione. Una "doppia" Inter in realtà, perché Inzaghi avrà alternative validissime ai titolari. Dopo aver tesserato con largo anticipo Zielinski e Taremi, i campioni d'Italia stanno per definire anche l'arrivo di Martinez dal Genoa, andando a colmare l'unico buco attuale in rosa.

Manca ancora una firma all'appello, ma il contratto in questione al momento è in bianco: se Albert Gudmundsson lo firmerà, l'attacco di Inzaghi si ringiovanirà ulteriormente e avrà più varietà di opzioni, spiega la rosea. Ma occorre che qualcuno gli faccia posto...