Handanovic in campionato, Onana in Champions League. Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, l'alternanza continuerà. Almeno fino alla pausa per il Mondiale. Questa la scelta di Simone Inzaghi riguardo alle gerarchie tra i pali. Da gennaio si vedrà. "Nel lungo periodo è chiaro che André sia destinato a essere titolare indiscusso. Succederà magari solo la prossima stagione quando resta da vedere se ad Handanovic sarà rinnovato il contratto", specifica la rosea.