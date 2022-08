Ampio spazio oggi dedicato dalla Gazzetta dello Sport a Robin Gosens . L'esterno nerazzurro sta faticando a ritrovare la migliore condizione e - secondo la rosea - a Lecce il titolare sarà Dimarco. "Gosens è indietro, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, di ritrovare sensazioni positive che gli mancano da quasi un anno - si legge -. Ad Appiano con lo staff di Inzaghi sta lavorando duramente, l’allenamento di ieri pomeriggio è stato segnalato come particolarmente duro, adesso in serie ci sono in programma tre giorni di fila di doppie sedute. Gosens sta sfruttando anche le giornate vuote, come accaduto la scorsa settimana, per accelerare. Ma bisogna anche stare attenti a forzare. Il tedesco si è ripresentato in ritiro un mese fa, dopo la pausa estiva, “troppo” allenato. Ecco perché dopo le prime partite si è fermato".

Lo strappo muscolare subito a settembre 2021 lo ha condizionato pesantemente nella stagione passata e continua a farlo, per certi versi, anche adesso. Difficile in questo stato non far rimpiangere Perisic. "Per questo Inzaghi è corso ai ripari. E non a caso nell’ultima amichevole ha testato nuovamente Dimarco in fascia, peraltro andato benissimo - spiega la Gazzetta -. Questa è l’indicazione da seguire, per il prossimo futuro. L’Inter non ha in programma di intervenire sulla corsia mancina, almeno oggi. La società nerazzurra ha scartato già diverse ipotesi: Reguilon, in uscita dal Tottenham, è stato proposto da alcuni intermediari. Si è riaffacciata pure la possibilità Kostic, c’è chi è tornato a fare il nome di Angeliño. Anche se, in verità, il preferito nel caso sarebbe Udogie dell’Udinese, già cercato nei giorni dell’acquisto di Bellanova. Ma non c’è una pista attiva, perché Inzaghi e i dirigenti contano di avere risposte positive a breve dal tedesco". Magari già domani nell'allenamento congiunto con la Pergolettese ad Appiano. D'altronde, senza la cessione di un big, a Marotta e Ausilio resta solo la possibilità di tesserare un difensore gratis o in prestito con diritto di riscatto e non obbligo.